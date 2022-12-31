Solidly (SOLID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solidly (SOLID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solidly (SOLID) Informasjon Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer. Offisiell nettside: https://solidly.com

Solidly (SOLID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solidly (SOLID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 297.91K $ 297.91K $ 297.91K Total forsyning: $ 90.19M $ 90.19M $ 90.19M Sirkulerende forsyning: $ 12.90M $ 12.90M $ 12.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M All-time high: $ 7.38 $ 7.38 $ 7.38 All-Time Low: $ 0.01428373 $ 0.01428373 $ 0.01428373 Nåværende pris: $ 0.02308942 $ 0.02308942 $ 0.02308942 Lær mer om Solidly (SOLID) pris

Solidly (SOLID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solidly (SOLID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLIDs tokenomics, kan du utforske SOLID tokenets livepris!

