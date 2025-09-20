Solidly (SOLID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03128828 $ 0.03128828 $ 0.03128828 24 timer lav $ 0.03587542 $ 0.03587542 $ 0.03587542 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03128828$ 0.03128828 $ 0.03128828 24 timer høy $ 0.03587542$ 0.03587542 $ 0.03587542 All Time High $ 7.38$ 7.38 $ 7.38 Laveste pris $ 0.01431547$ 0.01431547 $ 0.01431547 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -7.23% Prisendring (7D) +42.63% Prisendring (7D) +42.63%

Solidly (SOLID) sanntidsprisen er $0.03249424. I løpet av de siste 24 timene har SOLID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03128828 og et toppnivå på $ 0.03587542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLID er $ 7.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.01431547.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLID endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -7.23% over 24 timer og +42.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solidly (SOLID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 419.38K$ 419.38K $ 419.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Opplagsforsyning 12.90M 12.90M 12.90M Total forsyning 90,194,569.90724292 90,194,569.90724292 90,194,569.90724292

Nåværende markedsverdi på Solidly er $ 419.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLID er 12.90M, med en total tilgang på 90194569.90724292. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.93M.