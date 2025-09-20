Dagens Solidly livepris er 0.03249424 USD. Spor prisoppdateringer for SOLID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLID pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solidly livepris er 0.03249424 USD. Spor prisoppdateringer for SOLID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLID pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SOLID

SOLID Prisinformasjon

SOLID Offisiell nettside

SOLID tokenomics

SOLID Prisprognose

Solidly Pris (SOLID)

Ikke oppført

1 SOLID til USD livepris:

$0.03249424
$0.03249424
-7.20%1D
Solidly (SOLID) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:33:25 (UTC+8)

Solidly (SOLID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03128828
$ 0.03128828
24 timer lav
$ 0.03587542
$ 0.03587542
24 timer høy

$ 0.03128828
$ 0.03128828

$ 0.03587542
$ 0.03587542

$ 7.38
$ 7.38

$ 0.01431547
$ 0.01431547

+0.01%

-7.23%

+42.63%

+42.63%

Solidly (SOLID) sanntidsprisen er $0.03249424. I løpet av de siste 24 timene har SOLID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03128828 og et toppnivå på $ 0.03587542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLID er $ 7.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.01431547.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLID endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -7.23% over 24 timer og +42.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solidly (SOLID) Markedsinformasjon

$ 419.38K
$ 419.38K

--
--

$ 2.93M
$ 2.93M

12.90M
12.90M

90,194,569.90724292
90,194,569.90724292

Nåværende markedsverdi på Solidly er $ 419.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLID er 12.90M, med en total tilgang på 90194569.90724292. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.93M.

Solidly (SOLID) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Solidly til USD ble $ -0.00253482257582807.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Solidly til USD ble $ +0.0098307781.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Solidly til USD ble $ -0.0102380609.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Solidly til USD ble $ -0.00949951091026398.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00253482257582807-7.23%
30 dager$ +0.0098307781+30.25%
60 dager$ -0.0102380609-31.50%
90 dager$ -0.00949951091026398-22.62%

Hva er Solidly (SOLID)

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

Solidly (SOLID) Ressurs

Offisiell nettside

Solidly Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solidly (SOLID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solidly (SOLID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solidly.

Sjekk Solidlyprisprognosen nå!

SOLID til lokale valutaer

Solidly (SOLID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solidly (SOLID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLID tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Solidly (SOLID)

Hvor mye er Solidly (SOLID) verdt i dag?
Live SOLID prisen i USD er 0.03249424 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLID-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLID til USD er $ 0.03249424. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solidly?
Markedsverdien for SOLID er $ 419.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLID?
Den sirkulerende forsyningen av SOLID er 12.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLID ?
SOLID oppnådde en ATH-pris på 7.38 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLID?
SOLID så en ATL-pris på 0.01431547 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLID?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLID er -- USD.
Vil SOLID gå høyere i år?
SOLID kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLID prisprognosen for en mer grundig analyse.
Solidly (SOLID) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

