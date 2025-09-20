SolGoat (SOLGOAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00113454 24 timer lav $ 0.00116929 24 timer høy All Time High $ 0.16447 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -0.47% Prisendring (7D) -2.11%

SolGoat (SOLGOAT) sanntidsprisen er $0.0011523. I løpet av de siste 24 timene har SOLGOAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00113454 og et toppnivå på $ 0.00116929, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLGOAT er $ 0.16447, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLGOAT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -2.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolGoat (SOLGOAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.65K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.65K Opplagsforsyning 99.99M Total forsyning 99,991,897.960688

Nåværende markedsverdi på SolGoat er $ 114.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLGOAT er 99.99M, med en total tilgang på 99991897.960688. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.65K.