Dagens SolGoat livepris er 0.0011523 USD. Spor prisoppdateringer for SOLGOAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLGOAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SolGoat livepris er 0.0011523 USD. Spor prisoppdateringer for SOLGOAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLGOAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SOLGOAT

SOLGOAT Prisinformasjon

SOLGOAT Offisiell nettside

SOLGOAT tokenomics

SOLGOAT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SolGoat Logo

SolGoat Pris (SOLGOAT)

Ikke oppført

1 SOLGOAT til USD livepris:

$0.0011523
$0.0011523$0.0011523
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SolGoat (SOLGOAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:08:39 (UTC+8)

SolGoat (SOLGOAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00113454
$ 0.00113454$ 0.00113454
24 timer lav
$ 0.00116929
$ 0.00116929$ 0.00116929
24 timer høy

$ 0.00113454
$ 0.00113454$ 0.00113454

$ 0.00116929
$ 0.00116929$ 0.00116929

$ 0.16447
$ 0.16447$ 0.16447

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-0.47%

-2.11%

-2.11%

SolGoat (SOLGOAT) sanntidsprisen er $0.0011523. I løpet av de siste 24 timene har SOLGOAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00113454 og et toppnivå på $ 0.00116929, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLGOAT er $ 0.16447, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLGOAT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -2.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolGoat (SOLGOAT) Markedsinformasjon

$ 114.65K
$ 114.65K$ 114.65K

--
----

$ 114.65K
$ 114.65K$ 114.65K

99.99M
99.99M 99.99M

99,991,897.960688
99,991,897.960688 99,991,897.960688

Nåværende markedsverdi på SolGoat er $ 114.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLGOAT er 99.99M, med en total tilgang på 99991897.960688. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.65K.

SolGoat (SOLGOAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SolGoat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SolGoat til USD ble $ +0.0003658028.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SolGoat til USD ble $ +0.0003208033.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SolGoat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.47%
30 dager$ +0.0003658028+31.75%
60 dager$ +0.0003208033+27.84%
90 dager$ 0--

Hva er SolGoat (SOLGOAT)

A COMMUNITY TOKEN CREATED ON THE SOLANA NETWORK.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SolGoat (SOLGOAT) Ressurs

Offisiell nettside

SolGoat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SolGoat (SOLGOAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SolGoat (SOLGOAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SolGoat.

Sjekk SolGoatprisprognosen nå!

SOLGOAT til lokale valutaer

SolGoat (SOLGOAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SolGoat (SOLGOAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLGOAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SolGoat (SOLGOAT)

Hvor mye er SolGoat (SOLGOAT) verdt i dag?
Live SOLGOAT prisen i USD er 0.0011523 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLGOAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLGOAT til USD er $ 0.0011523. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SolGoat?
Markedsverdien for SOLGOAT er $ 114.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLGOAT?
Den sirkulerende forsyningen av SOLGOAT er 99.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLGOAT ?
SOLGOAT oppnådde en ATH-pris på 0.16447 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLGOAT?
SOLGOAT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLGOAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLGOAT er -- USD.
Vil SOLGOAT gå høyere i år?
SOLGOAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLGOAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:08:39 (UTC+8)

SolGoat (SOLGOAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.