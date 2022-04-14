SolForge Fusion (SFG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SolForge Fusion (SFG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SolForge Fusion (SFG) Informasjon SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. Offisiell nettside: https://solforgefusion.com/ Teknisk dokument: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview Kjøp SFG nå!

SolForge Fusion (SFG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolForge Fusion (SFG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Total forsyning: $ 84.43M $ 84.43M $ 84.43M Sirkulerende forsyning: $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.43M $ 66.43M $ 66.43M All-time high: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 All-Time Low: $ 0.212965 $ 0.212965 $ 0.212965 Nåværende pris: $ 0.786779 $ 0.786779 $ 0.786779 Lær mer om SolForge Fusion (SFG) pris

SolForge Fusion (SFG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SolForge Fusion (SFG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFGs tokenomics, kan du utforske SFG tokenets livepris!

SFG prisforutsigelse Vil du vite hvor SFG kan være på vei? Vår SFG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SFG tokenets prisforutsigelse nå!

