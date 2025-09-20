SolForge Fusion (SFG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.85275 $ 0.85275 $ 0.85275 24 timer lav $ 0.907478 $ 0.907478 $ 0.907478 24 timer høy 24 timer lav $ 0.85275$ 0.85275 $ 0.85275 24 timer høy $ 0.907478$ 0.907478 $ 0.907478 All Time High $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Laveste pris $ 0.212965$ 0.212965 $ 0.212965 Prisendring (1H) +0.64% Prisendring (1D) -4.56% Prisendring (7D) +4.21% Prisendring (7D) +4.21%

SolForge Fusion (SFG) sanntidsprisen er $0.86525. I løpet av de siste 24 timene har SFG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.85275 og et toppnivå på $ 0.907478, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFG er $ 3.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.212965.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFG endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og +4.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolForge Fusion (SFG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.04M$ 73.04M $ 73.04M Opplagsforsyning 6.89M 6.89M 6.89M Total forsyning 84,428,659.77446446 84,428,659.77446446 84,428,659.77446446

Nåværende markedsverdi på SolForge Fusion er $ 5.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFG er 6.89M, med en total tilgang på 84428659.77446446. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.04M.