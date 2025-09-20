Dagens SolForge Fusion livepris er 0.86525 USD. Spor prisoppdateringer for SFG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SolForge Fusion livepris er 0.86525 USD. Spor prisoppdateringer for SFG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SFG

SFG Prisinformasjon

SFG teknisk dokument

SFG Offisiell nettside

SFG tokenomics

SFG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SolForge Fusion Logo

SolForge Fusion Pris (SFG)

Ikke oppført

1 SFG til USD livepris:

$0.865246
$0.865246$0.865246
-4.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SolForge Fusion (SFG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:53:18 (UTC+8)

SolForge Fusion (SFG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.85275
$ 0.85275$ 0.85275
24 timer lav
$ 0.907478
$ 0.907478$ 0.907478
24 timer høy

$ 0.85275
$ 0.85275$ 0.85275

$ 0.907478
$ 0.907478$ 0.907478

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

$ 0.212965
$ 0.212965$ 0.212965

+0.64%

-4.56%

+4.21%

+4.21%

SolForge Fusion (SFG) sanntidsprisen er $0.86525. I løpet av de siste 24 timene har SFG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.85275 og et toppnivå på $ 0.907478, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFG er $ 3.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.212965.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFG endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og +4.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolForge Fusion (SFG) Markedsinformasjon

$ 5.96M
$ 5.96M$ 5.96M

--
----

$ 73.04M
$ 73.04M$ 73.04M

6.89M
6.89M 6.89M

84,428,659.77446446
84,428,659.77446446 84,428,659.77446446

Nåværende markedsverdi på SolForge Fusion er $ 5.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFG er 6.89M, med en total tilgang på 84428659.77446446. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.04M.

SolForge Fusion (SFG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SolForge Fusion til USD ble $ -0.041394099222842.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SolForge Fusion til USD ble $ +0.1713892391.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SolForge Fusion til USD ble $ +0.2288781796.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SolForge Fusion til USD ble $ +0.2937068083039745.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.041394099222842-4.56%
30 dager$ +0.1713892391+19.81%
60 dager$ +0.2288781796+26.45%
90 dager$ +0.2937068083039745+51.39%

Hva er SolForge Fusion (SFG)

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SolForge Fusion (SFG) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

SolForge Fusion Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SolForge Fusion (SFG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SolForge Fusion (SFG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SolForge Fusion.

Sjekk SolForge Fusionprisprognosen nå!

SFG til lokale valutaer

SolForge Fusion (SFG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SolForge Fusion (SFG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SolForge Fusion (SFG)

Hvor mye er SolForge Fusion (SFG) verdt i dag?
Live SFG prisen i USD er 0.86525 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SFG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SFG til USD er $ 0.86525. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SolForge Fusion?
Markedsverdien for SFG er $ 5.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SFG?
Den sirkulerende forsyningen av SFG er 6.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFG ?
SFG oppnådde en ATH-pris på 3.45 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SFG?
SFG så en ATL-pris på 0.212965 USD.
Hva er handelsvolumet til SFG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFG er -- USD.
Vil SFG gå høyere i år?
SFG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:53:18 (UTC+8)

SolForge Fusion (SFG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.