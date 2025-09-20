SOLCAT (SOLCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00617418$ 0.00617418 $ 0.00617418 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -4.31% Prisendring (7D) -4.31%

SOLCAT (SOLCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLCAT er $ 0.00617418, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLCAT endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -4.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLCAT (SOLCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.84K$ 41.84K $ 41.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.84K$ 41.84K $ 41.84K Opplagsforsyning 3.33B 3.33B 3.33B Total forsyning 3,333,332,885.0 3,333,332,885.0 3,333,332,885.0

Nåværende markedsverdi på SOLCAT er $ 41.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLCAT er 3.33B, med en total tilgang på 3333332885.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.84K.