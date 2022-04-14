SOLCAT (SOLCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOLCAT (SOLCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLCAT (SOLCAT) Informasjon The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3 What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders. About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let’s meow our way to the top together! Offisiell nettside: https://solcat.meme/ Kjøp SOLCAT nå!

SOLCAT (SOLCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOLCAT (SOLCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.44K Total forsyning: $ 3.33B Sirkulerende forsyning: $ 3.33B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.44K All-time high: $ 0.00617418 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om SOLCAT (SOLCAT) pris

SOLCAT (SOLCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOLCAT (SOLCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLCATs tokenomics, kan du utforske SOLCAT tokenets livepris!

SOLCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLCAT kan være på vei? Vår SOLCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLCAT tokenets prisforutsigelse nå!

