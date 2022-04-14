SolBox (SOLBOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SolBox (SOLBOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SolBox (SOLBOX) Informasjon SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority. Offisiell nettside: https://solbox.cloud Teknisk dokument: https://www.solbox.cloud/documents

SolBox (SOLBOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolBox (SOLBOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 149.94K $ 149.94K $ 149.94K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 149.94K $ 149.94K $ 149.94K All-time high: $ 0.00272572 $ 0.00272572 $ 0.00272572 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014994 $ 0.00014994 $ 0.00014994 Lær mer om SolBox (SOLBOX) pris

SolBox (SOLBOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SolBox (SOLBOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLBOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLBOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLBOXs tokenomics, kan du utforske SOLBOX tokenets livepris!

SOLBOX prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLBOX kan være på vei? Vår SOLBOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLBOX tokenets prisforutsigelse nå!

