SolBox (SOLBOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00013099, 24 timer høy $ 0.0001749, All Time High $ 0.00272572, Laveste pris $ 0.00010553, Prisendring (1H) +0.63%, Prisendring (1D) -4.12%, Prisendring (7D) -57.08%

SolBox (SOLBOX) sanntidsprisen er $0.0001677. I løpet av de siste 24 timene har SOLBOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013099 og et toppnivå på $ 0.0001749, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLBOX er $ 0.00272572, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010553.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLBOX endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -4.12% over 24 timer og -57.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolBox (SOLBOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.71K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 167.71K, Opplagsforsyning 1.00B, Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SolBox er $ 167.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLBOX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 167.71K.