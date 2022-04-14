SofaCat (SOFAC) tokenomics

SofaCat (SOFAC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i SofaCat (SOFAC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
SofaCat (SOFAC) Informasjon

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

Offisiell nettside:
https://www.sofacat.click/

SofaCat (SOFAC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SofaCat (SOFAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 45.49K
$ 45.49K
Total forsyning:
$ 99.17M
$ 99.17M
Sirkulerende forsyning:
$ 97.30M
$ 97.30M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 46.36K
$ 46.36K
All-time high:
$ 0.03221217
$ 0.03221217
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00046735
$ 0.00046735

SofaCat (SOFAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak SofaCat (SOFAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SOFAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SOFAC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SOFACs tokenomics, kan du utforske SOFAC tokenets livepris!

SOFAC prisforutsigelse

Vil du vite hvor SOFAC kan være på vei? Vår SOFAC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.