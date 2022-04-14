SofaCat (SOFAC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SofaCat (SOFAC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SofaCat (SOFAC) Informasjon SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement! Offisiell nettside: https://www.sofacat.click/ Kjøp SOFAC nå!

SofaCat (SOFAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SofaCat (SOFAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.49K $ 45.49K $ 45.49K Total forsyning: $ 99.17M $ 99.17M $ 99.17M Sirkulerende forsyning: $ 97.30M $ 97.30M $ 97.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.36K $ 46.36K $ 46.36K All-time high: $ 0.03221217 $ 0.03221217 $ 0.03221217 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00046735 $ 0.00046735 $ 0.00046735 Lær mer om SofaCat (SOFAC) pris

SofaCat (SOFAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SofaCat (SOFAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOFAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOFAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOFACs tokenomics, kan du utforske SOFAC tokenets livepris!

