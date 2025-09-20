Dagens SofaCat livepris er 0.00050332 USD. Spor prisoppdateringer for SOFAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOFAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SofaCat livepris er 0.00050332 USD. Spor prisoppdateringer for SOFAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOFAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SOFAC

SOFAC Prisinformasjon

SOFAC Offisiell nettside

SOFAC tokenomics

SOFAC Prisprognose

SofaCat Pris (SOFAC)

1 SOFAC til USD livepris:

$0.00050332
$0.00050332
-3.70%1D
USD
SofaCat (SOFAC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:49:52 (UTC+8)

SofaCat (SOFAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.01%

-3.73%

-15.25%

-15.25%

SofaCat (SOFAC) sanntidsprisen er $0.00050332. I løpet av de siste 24 timene har SOFAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00049751 og et toppnivå på $ 0.00052299, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOFAC er $ 0.03221217, mens den rekordlave prisen er $ 0.00026354.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOFAC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.73% over 24 timer og -15.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SofaCat (SOFAC) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på SofaCat er $ 48.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOFAC er 97.30M, med en total tilgang på 99172404.080431. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.92K.

SofaCat (SOFAC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SofaCat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SofaCat til USD ble $ -0.0000777317.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SofaCat til USD ble $ -0.0000860915.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SofaCat til USD ble $ -0.0011584157895244817.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.73%
30 dager$ -0.0000777317-15.44%
60 dager$ -0.0000860915-17.10%
90 dager$ -0.0011584157895244817-69.71%

Hva er SofaCat (SOFAC)

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

SofaCat (SOFAC) Ressurs

Offisiell nettside

SofaCat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SofaCat (SOFAC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SofaCat (SOFAC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SofaCat.

Sjekk SofaCatprisprognosen nå!

SOFAC til lokale valutaer

SofaCat (SOFAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SofaCat (SOFAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOFAC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SofaCat (SOFAC)

Hvor mye er SofaCat (SOFAC) verdt i dag?
Live SOFAC prisen i USD er 0.00050332 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOFAC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOFAC til USD er $ 0.00050332. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SofaCat?
Markedsverdien for SOFAC er $ 48.98K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOFAC?
Den sirkulerende forsyningen av SOFAC er 97.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOFAC ?
SOFAC oppnådde en ATH-pris på 0.03221217 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOFAC?
SOFAC så en ATL-pris på 0.00026354 USD.
Hva er handelsvolumet til SOFAC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOFAC er -- USD.
Vil SOFAC gå høyere i år?
SOFAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOFAC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:49:52 (UTC+8)

SofaCat (SOFAC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

