SofaCat (SOFAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00049751 $ 0.00049751 $ 0.00049751 24 timer lav $ 0.00052299 $ 0.00052299 $ 0.00052299 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00049751$ 0.00049751 $ 0.00049751 24 timer høy $ 0.00052299$ 0.00052299 $ 0.00052299 All Time High $ 0.03221217$ 0.03221217 $ 0.03221217 Laveste pris $ 0.00026354$ 0.00026354 $ 0.00026354 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.73% Prisendring (7D) -15.25% Prisendring (7D) -15.25%

SofaCat (SOFAC) sanntidsprisen er $0.00050332. I løpet av de siste 24 timene har SOFAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00049751 og et toppnivå på $ 0.00052299, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOFAC er $ 0.03221217, mens den rekordlave prisen er $ 0.00026354.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOFAC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.73% over 24 timer og -15.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SofaCat (SOFAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.98K$ 48.98K $ 48.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.92K$ 49.92K $ 49.92K Opplagsforsyning 97.30M 97.30M 97.30M Total forsyning 99,172,404.080431 99,172,404.080431 99,172,404.080431

Nåværende markedsverdi på SofaCat er $ 48.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOFAC er 97.30M, med en total tilgang på 99172404.080431. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.92K.