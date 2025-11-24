Smart Layer Network pris i dag

Sanntids Smart Layer Network (SLN) pris i dag er $ 0.00606549, med en 3.99% endring de siste 24 timene. Nåværende SLN til USD konverteringssats er $ 0.00606549 per SLN.

Smart Layer Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 478,365, med en sirkulerende forsyning på 78.87M SLN. I løpet av de siste 24 timene SLN har den blitt handlet mellom $ 0.00589089(laveste) og $ 0.00638612 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.46, mens tidenes laveste notering var $ 0.00506231.

Kortsiktig har SLN beveget seg +0.11% i løpet av den siste timen og -30.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Smart Layer Network (SLN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 478.37K$ 478.37K $ 478.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 606.55K$ 606.55K $ 606.55K Opplagsforsyning 78.87M 78.87M 78.87M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Smart Layer Network er $ 478.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLN er 78.87M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 606.55K.