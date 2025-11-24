Hva er SLN

Smart Layer Network (SLN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smart Layer Network (SLN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smart Layer Network (SLN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smart Layer Network (SLN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 473.25K $ 473.25K $ 473.25K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 78.87M $ 78.87M $ 78.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 600.06K $ 600.06K $ 600.06K All-time high: $ 7.46 $ 7.46 $ 7.46 All-Time Low: $ 0.00506231 $ 0.00506231 $ 0.00506231 Nåværende pris: $ 0.00588687 $ 0.00588687 $ 0.00588687 Lær mer om Smart Layer Network (SLN) pris Kjøp SLN nå!

Smart Layer Network (SLN) Informasjon Offisiell nettside: https://www.smartlayer.network/

Smart Layer Network (SLN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smart Layer Network (SLN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLNs tokenomics, kan du utforske SLN tokenets livepris!

SLN prisforutsigelse Vil du vite hvor SLN kan være på vei? Vår SLN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLN tokenets prisforutsigelse nå!

