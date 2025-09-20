Slop (SLOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00017565 24 timer høy $ 0.00018298 All Time High $ 0.02885055 Laveste pris $ 0.00004527 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -2.66% Prisendring (7D) -3.51%

Slop (SLOP) sanntidsprisen er $0.00017812. I løpet av de siste 24 timene har SLOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00017565 og et toppnivå på $ 0.00018298, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLOP er $ 0.02885055, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004527.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLOP endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Slop (SLOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 178.08K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 178.08K Opplagsforsyning 999.81M Total forsyning 999,810,629.805016

Nåværende markedsverdi på Slop er $ 178.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLOP er 999.81M, med en total tilgang på 999810629.805016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 178.08K.