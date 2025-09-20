Dagens Slop livepris er 0.00017812 USD. Spor prisoppdateringer for SLOP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLOP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Slop livepris er 0.00017812 USD. Spor prisoppdateringer for SLOP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLOP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SLOP

SLOP Prisinformasjon

SLOP Offisiell nettside

SLOP tokenomics

SLOP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Slop Logo

Slop Pris (SLOP)

Ikke oppført

1 SLOP til USD livepris:

$0.00017812
$0.00017812$0.00017812
-2.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Slop (SLOP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:05:35 (UTC+8)

Slop (SLOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00017565
$ 0.00017565$ 0.00017565
24 timer lav
$ 0.00018298
$ 0.00018298$ 0.00018298
24 timer høy

$ 0.00017565
$ 0.00017565$ 0.00017565

$ 0.00018298
$ 0.00018298$ 0.00018298

$ 0.02885055
$ 0.02885055$ 0.02885055

$ 0.00004527
$ 0.00004527$ 0.00004527

+0.60%

-2.66%

-3.51%

-3.51%

Slop (SLOP) sanntidsprisen er $0.00017812. I løpet av de siste 24 timene har SLOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00017565 og et toppnivå på $ 0.00018298, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLOP er $ 0.02885055, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004527.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLOP endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Slop (SLOP) Markedsinformasjon

$ 178.08K
$ 178.08K$ 178.08K

--
----

$ 178.08K
$ 178.08K$ 178.08K

999.81M
999.81M 999.81M

999,810,629.805016
999,810,629.805016 999,810,629.805016

Nåværende markedsverdi på Slop er $ 178.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLOP er 999.81M, med en total tilgang på 999810629.805016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 178.08K.

Slop (SLOP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Slop til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Slop til USD ble $ +0.0001794693.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Slop til USD ble $ +0.0000390755.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Slop til USD ble $ +0.00007311925380614839.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.66%
30 dager$ +0.0001794693+100.76%
60 dager$ +0.0000390755+21.94%
90 dager$ +0.00007311925380614839+69.64%

Hva er Slop (SLOP)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Slop (SLOP) Ressurs

Offisiell nettside

Slop Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Slop (SLOP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Slop (SLOP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Slop.

Sjekk Slopprisprognosen nå!

SLOP til lokale valutaer

Slop (SLOP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Slop (SLOP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLOP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Slop (SLOP)

Hvor mye er Slop (SLOP) verdt i dag?
Live SLOP prisen i USD er 0.00017812 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLOP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLOP til USD er $ 0.00017812. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Slop?
Markedsverdien for SLOP er $ 178.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLOP?
Den sirkulerende forsyningen av SLOP er 999.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLOP ?
SLOP oppnådde en ATH-pris på 0.02885055 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLOP?
SLOP så en ATL-pris på 0.00004527 USD.
Hva er handelsvolumet til SLOP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLOP er -- USD.
Vil SLOP gå høyere i år?
SLOP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLOP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:05:35 (UTC+8)

Slop (SLOP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.