SLIME (SLIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00280345 Laveste pris $ 0.00001105 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.01%

SLIME (SLIME) sanntidsprisen er $0.00003837. I løpet av de siste 24 timene har SLIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLIME er $ 0.00280345, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001105.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLIME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SLIME (SLIME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.09K Opplagsforsyning 888.48M Total forsyning 888,482,623.975658

Nåværende markedsverdi på SLIME er $ 34.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLIME er 888.48M, med en total tilgang på 888482623.975658. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.09K.