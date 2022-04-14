SLIME (SLIME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SLIME (SLIME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SLIME (SLIME) Informasjon SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! Offisiell nettside: https://slimeonsol.xyz/ Kjøp SLIME nå!

SLIME (SLIME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SLIME (SLIME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.97K $ 29.97K $ 29.97K Total forsyning: $ 888.48M $ 888.48M $ 888.48M Sirkulerende forsyning: $ 888.48M $ 888.48M $ 888.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.97K $ 29.97K $ 29.97K All-time high: $ 0.00280345 $ 0.00280345 $ 0.00280345 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SLIME (SLIME) pris

SLIME (SLIME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SLIME (SLIME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLIME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLIME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLIMEs tokenomics, kan du utforske SLIME tokenets livepris!

SLIME prisforutsigelse Vil du vite hvor SLIME kan være på vei? Vår SLIME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLIME tokenets prisforutsigelse nå!

