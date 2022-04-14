Shutter (SHU) tokenomics
Shutter (SHU) Informasjon
Shutter Token (SHU) is the governance token of Shutter DAO 0x36, which funds development of the Shutter Network and elects Shutter Keypers.
Shutter is an encryption-as-a-service protocol, which makes simultaneous move situations fair by ensuring no participant can see another participant's move before making their own move.
Shutter is working to implement encrypted mempools on Ethereum mainnet - which will prevent malicious MEV and real-time censorship. Shutter is also powering a range of applications, including: private voting, sealed bid auctions, pari-mutuel betting, sealed bounties.
Shutter (SHU) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shutter (SHU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Shutter (SHU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Shutter (SHU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SHU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SHU tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SHUs tokenomics, kan du utforske SHU tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.