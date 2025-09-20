Shutter (SHU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00377332 $ 0.00377332 $ 0.00377332 24 timer lav $ 0.0043392 $ 0.0043392 $ 0.0043392 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00377332$ 0.00377332 $ 0.00377332 24 timer høy $ 0.0043392$ 0.0043392 $ 0.0043392 All Time High $ 6,712,329$ 6,712,329 $ 6,712,329 Laveste pris $ 0.00353519$ 0.00353519 $ 0.00353519 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -0.18% Prisendring (7D) -2.99% Prisendring (7D) -2.99%

Shutter (SHU) sanntidsprisen er $0.00379636. I løpet av de siste 24 timene har SHU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00377332 og et toppnivå på $ 0.0043392, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHU er $ 6,712,329, mens den rekordlave prisen er $ 0.00353519.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHU endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -2.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shutter (SHU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Opplagsforsyning 361.58M 361.58M 361.58M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shutter er $ 1.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHU er 361.58M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.80M.