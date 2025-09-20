Shuffle (SHFL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.337766 24 timer høy $ 0.389778 All Time High $ 0.787524 Laveste pris $ 0.141225 Prisendring (1H) +1.07% Prisendring (1D) -0.18% Prisendring (7D) -4.16%

Shuffle (SHFL) sanntidsprisen er $0.370145. I løpet av de siste 24 timene har SHFL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.337766 og et toppnivå på $ 0.389778, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHFL er $ 0.787524, mens den rekordlave prisen er $ 0.141225.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHFL endret seg med +1.07% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shuffle (SHFL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 121.27M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 347.81M Opplagsforsyning 330.44M Total forsyning 947,709,268.966615

Nåværende markedsverdi på Shuffle er $ 121.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHFL er 330.44M, med en total tilgang på 947709268.966615. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 347.81M.