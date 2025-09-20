Dagens Shuffle livepris er 0.370145 USD. Spor prisoppdateringer for SHFL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHFL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shuffle livepris er 0.370145 USD. Spor prisoppdateringer for SHFL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHFL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shuffle Logo

Shuffle Pris (SHFL)

Ikke oppført

1 SHFL til USD livepris:

$0.369705
-0.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Shuffle (SHFL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:34:07 (UTC+8)

Shuffle (SHFL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.337766
24 timer lav
$ 0.389778
24 timer høy

$ 0.337766
$ 0.389778
$ 0.787524
$ 0.141225
+1.07%

-0.18%

-4.16%

-4.16%

Shuffle (SHFL) sanntidsprisen er $0.370145. I løpet av de siste 24 timene har SHFL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.337766 og et toppnivå på $ 0.389778, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHFL er $ 0.787524, mens den rekordlave prisen er $ 0.141225.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHFL endret seg med +1.07% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shuffle (SHFL) Markedsinformasjon

$ 121.27M
$ 121.27M$ 121.27M

--
$ 347.81M
$ 347.81M$ 347.81M

330.44M
947,709,268.966615
Nåværende markedsverdi på Shuffle er $ 121.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHFL er 330.44M, med en total tilgang på 947709268.966615. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 347.81M.

Shuffle (SHFL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shuffle til USD ble $ -0.0006903581021346.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shuffle til USD ble $ +0.1359456341.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shuffle til USD ble $ +0.1453634924.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shuffle til USD ble $ +0.13399477626312583.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0006903581021346-0.18%
30 dager$ +0.1359456341+36.73%
60 dager$ +0.1453634924+39.27%
90 dager$ +0.13399477626312583+56.74%

Hva er Shuffle (SHFL)

The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.

Shuffle (SHFL) Ressurs

Offisiell nettside

Shuffle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shuffle (SHFL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shuffle (SHFL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shuffle.

Sjekk Shuffleprisprognosen nå!

SHFL til lokale valutaer

Shuffle (SHFL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shuffle (SHFL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHFL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shuffle (SHFL)

Hvor mye er Shuffle (SHFL) verdt i dag?
Live SHFL prisen i USD er 0.370145 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHFL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHFL til USD er $ 0.370145. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shuffle?
Markedsverdien for SHFL er $ 121.27M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHFL?
Den sirkulerende forsyningen av SHFL er 330.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHFL ?
SHFL oppnådde en ATH-pris på 0.787524 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHFL?
SHFL så en ATL-pris på 0.141225 USD.
Hva er handelsvolumet til SHFL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHFL er -- USD.
Vil SHFL gå høyere i år?
SHFL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHFL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Shuffle (SHFL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

