The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings. Offisiell nettside: https://shuffle.com

Shuffle (SHFL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shuffle (SHFL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 116.90M $ 116.90M $ 116.90M Total forsyning: $ 947.71M $ 947.71M $ 947.71M Sirkulerende forsyning: $ 331.16M $ 331.16M $ 331.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 334.55M $ 334.55M $ 334.55M All-time high: $ 0.787524 $ 0.787524 $ 0.787524 All-Time Low: $ 0.141225 $ 0.141225 $ 0.141225 Nåværende pris: $ 0.353012 $ 0.353012 $ 0.353012 Lær mer om Shuffle (SHFL) pris

Shuffle (SHFL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shuffle (SHFL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHFL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHFL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHFLs tokenomics, kan du utforske SHFL tokenets livepris!

