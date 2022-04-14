Shrub ($SHRUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shrub ($SHRUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shrub ($SHRUB) Informasjon Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole. Offisiell nettside: https://shrub.world/ Kjøp $SHRUB nå!

Shrub ($SHRUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shrub ($SHRUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 167.44K $ 167.44K $ 167.44K Total forsyning: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Sirkulerende forsyning: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 167.44K $ 167.44K $ 167.44K All-time high: $ 0.02318307 $ 0.02318307 $ 0.02318307 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016755 $ 0.00016755 $ 0.00016755 Lær mer om Shrub ($SHRUB) pris

Shrub ($SHRUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shrub ($SHRUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $SHRUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $SHRUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $SHRUBs tokenomics, kan du utforske $SHRUB tokenets livepris!

$SHRUB prisforutsigelse Vil du vite hvor $SHRUB kan være på vei? Vår $SHRUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $SHRUB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!