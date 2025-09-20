Shrub ($SHRUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02318307$ 0.02318307 $ 0.02318307 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -2.87% Prisendring (7D) -14.30% Prisendring (7D) -14.30%

Shrub ($SHRUB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $SHRUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SHRUB er $ 0.02318307, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SHRUB endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -2.87% over 24 timer og -14.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shrub ($SHRUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 179.80K$ 179.80K $ 179.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 179.80K$ 179.80K $ 179.80K Opplagsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Total forsyning 999,409,149.352602 999,409,149.352602 999,409,149.352602

Nåværende markedsverdi på Shrub er $ 179.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SHRUB er 999.41M, med en total tilgang på 999409149.352602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 179.80K.