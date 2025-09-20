Dagens Shrapnel livepris er 0.00363971 USD. Spor prisoppdateringer for SHRAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHRAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shrapnel livepris er 0.00363971 USD. Spor prisoppdateringer for SHRAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHRAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shrapnel Pris (SHRAP)

1 SHRAP til USD livepris:

$0.00363972
$0.00363972
-4.00%1D
Shrapnel (SHRAP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:51:30 (UTC+8)

Shrapnel (SHRAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.53%

-4.03%

-5.04%

-5.04%

Shrapnel (SHRAP) sanntidsprisen er $0.00363971. I løpet av de siste 24 timene har SHRAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00363842 og et toppnivå på $ 0.00380806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHRAP er $ 0.435265, mens den rekordlave prisen er $ 0.00316948.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHRAP endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -4.03% over 24 timer og -5.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shrapnel (SHRAP) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Shrapnel er $ 5.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHRAP er 1.55B, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.92M.

Shrapnel (SHRAP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shrapnel til USD ble $ -0.000153134845591518.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shrapnel til USD ble $ -0.0004068435.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shrapnel til USD ble $ -0.0008914577.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shrapnel til USD ble $ +0.0003804718636522637.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000153134845591518-4.03%
30 dager$ -0.0004068435-11.17%
60 dager$ -0.0008914577-24.49%
90 dager$ +0.0003804718636522637+11.67%

Hva er Shrapnel (SHRAP)

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

Shrapnel (SHRAP) Ressurs

Shrapnel Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shrapnel (SHRAP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shrapnel (SHRAP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shrapnel.

Sjekk Shrapnelprisprognosen nå!

SHRAP til lokale valutaer

Shrapnel (SHRAP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shrapnel (SHRAP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHRAP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shrapnel (SHRAP)

Hvor mye er Shrapnel (SHRAP) verdt i dag?
Live SHRAP prisen i USD er 0.00363971 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHRAP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHRAP til USD er $ 0.00363971. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shrapnel?
Markedsverdien for SHRAP er $ 5.64M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHRAP?
Den sirkulerende forsyningen av SHRAP er 1.55B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHRAP ?
SHRAP oppnådde en ATH-pris på 0.435265 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHRAP?
SHRAP så en ATL-pris på 0.00316948 USD.
Hva er handelsvolumet til SHRAP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHRAP er -- USD.
Vil SHRAP gå høyere i år?
SHRAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHRAP prisprognosen for en mer grundig analyse.
