Shrapnel (SHRAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00363842 24 timer høy $ 0.00380806 All Time High $ 0.435265 Laveste pris $ 0.00316948 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -4.03% Prisendring (7D) -5.04%

Shrapnel (SHRAP) sanntidsprisen er $0.00363971. I løpet av de siste 24 timene har SHRAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00363842 og et toppnivå på $ 0.00380806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHRAP er $ 0.435265, mens den rekordlave prisen er $ 0.00316948.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHRAP endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -4.03% over 24 timer og -5.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shrapnel (SHRAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.64M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.92M Opplagsforsyning 1.55B Total forsyning 3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shrapnel er $ 5.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHRAP er 1.55B, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.92M.