Shrapnel (SHRAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shrapnel (SHRAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shrapnel (SHRAP) Informasjon SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Offisiell nettside: https://www.shrapnel.com/ Teknisk dokument: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Kjøp SHRAP nå!

Shrapnel (SHRAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shrapnel (SHRAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M All-time high: $ 0.435265 $ 0.435265 $ 0.435265 All-Time Low: $ 0.00316948 $ 0.00316948 $ 0.00316948 Nåværende pris: $ 0.00341645 $ 0.00341645 $ 0.00341645 Lær mer om Shrapnel (SHRAP) pris

Shrapnel (SHRAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shrapnel (SHRAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHRAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHRAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHRAPs tokenomics, kan du utforske SHRAP tokenets livepris!

SHRAP prisforutsigelse Vil du vite hvor SHRAP kan være på vei? Vår SHRAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHRAP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!