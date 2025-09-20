Shockwaves Pris (NEUROS)
-0.19%
-0.14%
+12.22%
+12.22%
Shockwaves (NEUROS) sanntidsprisen er $0.0021563. I løpet av de siste 24 timene har NEUROS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00211419 og et toppnivå på $ 0.00217244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEUROS er $ 0.210037, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171495.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEUROS endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.14% over 24 timer og +12.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Shockwaves er $ 77.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEUROS er 36.02M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 215.63K.
I løpet av i dag er prisendringen på Shockwaves til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shockwaves til USD ble $ -0.0001250000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shockwaves til USD ble $ -0.0001139447.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shockwaves til USD ble $ +0.000313198897611718.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.14%
|30 dager
|$ -0.0001250000
|-5.79%
|60 dager
|$ -0.0001139447
|-5.28%
|90 dager
|$ +0.000313198897611718
|+16.99%
What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.