Shockwaves (NEUROS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00211419 $ 0.00211419 $ 0.00211419 24 timer lav $ 0.00217244 $ 0.00217244 $ 0.00217244 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00211419$ 0.00211419 $ 0.00211419 24 timer høy $ 0.00217244$ 0.00217244 $ 0.00217244 All Time High $ 0.210037$ 0.210037 $ 0.210037 Laveste pris $ 0.00171495$ 0.00171495 $ 0.00171495 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -0.14% Prisendring (7D) +12.22% Prisendring (7D) +12.22%

Shockwaves (NEUROS) sanntidsprisen er $0.0021563. I løpet av de siste 24 timene har NEUROS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00211419 og et toppnivå på $ 0.00217244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEUROS er $ 0.210037, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171495.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEUROS endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.14% over 24 timer og +12.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shockwaves (NEUROS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.68K$ 77.68K $ 77.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 215.63K$ 215.63K $ 215.63K Opplagsforsyning 36.02M 36.02M 36.02M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shockwaves er $ 77.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEUROS er 36.02M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 215.63K.