Dagens Shockwaves livepris er 0.0021563 USD. Spor prisoppdateringer for NEUROS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEUROS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shockwaves (NEUROS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:04:11 (UTC+8)

Shockwaves (NEUROS) Prisinformasjon (USD)

Shockwaves (NEUROS) sanntidsprisen er $0.0021563. I løpet av de siste 24 timene har NEUROS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00211419 og et toppnivå på $ 0.00217244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEUROS er $ 0.210037, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171495.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEUROS endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.14% over 24 timer og +12.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shockwaves (NEUROS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Shockwaves er $ 77.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEUROS er 36.02M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 215.63K.

Shockwaves (NEUROS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shockwaves til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shockwaves til USD ble $ -0.0001250000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shockwaves til USD ble $ -0.0001139447.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shockwaves til USD ble $ +0.000313198897611718.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.14%
30 dager$ -0.0001250000-5.79%
60 dager$ -0.0001139447-5.28%
90 dager$ +0.000313198897611718+16.99%

Hva er Shockwaves (NEUROS)

What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Shockwaves (NEUROS) Ressurs

Shockwaves Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shockwaves (NEUROS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shockwaves (NEUROS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shockwaves.

Sjekk Shockwavesprisprognosen nå!

NEUROS til lokale valutaer

Shockwaves (NEUROS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shockwaves (NEUROS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEUROS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shockwaves (NEUROS)

Hvor mye er Shockwaves (NEUROS) verdt i dag?
Live NEUROS prisen i USD er 0.0021563 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEUROS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEUROS til USD er $ 0.0021563. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shockwaves?
Markedsverdien for NEUROS er $ 77.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEUROS?
Den sirkulerende forsyningen av NEUROS er 36.02M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEUROS ?
NEUROS oppnådde en ATH-pris på 0.210037 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEUROS?
NEUROS så en ATL-pris på 0.00171495 USD.
Hva er handelsvolumet til NEUROS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEUROS er -- USD.
Vil NEUROS gå høyere i år?
NEUROS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEUROS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:04:11 (UTC+8)

