Shockwaves (NEUROS) Informasjon What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. Offisiell nettside: https://shockwaves.ai/ Teknisk dokument: https://whitepaper.shockwaves.ai Kjøp NEUROS nå!

Shockwaves (NEUROS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shockwaves (NEUROS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.04K $ 74.04K $ 74.04K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 36.02M $ 36.02M $ 36.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 205.54K $ 205.54K $ 205.54K All-time high: $ 0.210037 $ 0.210037 $ 0.210037 All-Time Low: $ 0.00171495 $ 0.00171495 $ 0.00171495 Nåværende pris: $ 0.00205538 $ 0.00205538 $ 0.00205538 Lær mer om Shockwaves (NEUROS) pris

Shockwaves (NEUROS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shockwaves (NEUROS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEUROS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEUROS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEUROSs tokenomics, kan du utforske NEUROS tokenets livepris!

NEUROS prisforutsigelse Vil du vite hvor NEUROS kan være på vei? Vår NEUROS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEUROS tokenets prisforutsigelse nå!

