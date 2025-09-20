sEUR (SEUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.629235 24 timer lav $ 0.644278 24 timer høy All Time High $ 1.86 Laveste pris $ 0.106881 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.85% Prisendring (7D) -9.76%

sEUR (SEUR) sanntidsprisen er $0.634367. I løpet av de siste 24 timene har SEUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.629235 og et toppnivå på $ 0.644278, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEUR er $ 1.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.106881.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEUR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.85% over 24 timer og -9.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sEUR (SEUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 631.19K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 631.19K Opplagsforsyning 995.00K Total forsyning 995,003.8666365609

Nåværende markedsverdi på sEUR er $ 631.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SEUR er 995.00K, med en total tilgang på 995003.8666365609. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 631.19K.