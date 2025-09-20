Dagens sEUR livepris er 0.634367 USD. Spor prisoppdateringer for SEUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SEUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens sEUR livepris er 0.634367 USD. Spor prisoppdateringer for SEUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SEUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

sEUR Pris (SEUR)

1 SEUR til USD livepris:

$0.634367
$0.634367
-0.80%1D
sEUR (SEUR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:10:29 (UTC+8)

sEUR (SEUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.629235
$ 0.629235
24 timer lav
$ 0.644278
$ 0.644278
24 timer høy

$ 0.629235
$ 0.629235

$ 0.644278
$ 0.644278

$ 1.86
$ 1.86

$ 0.106881
$ 0.106881

--

-0.85%

-9.76%

-9.76%

sEUR (SEUR) sanntidsprisen er $0.634367. I løpet av de siste 24 timene har SEUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.629235 og et toppnivå på $ 0.644278, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEUR er $ 1.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.106881.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEUR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.85% over 24 timer og -9.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sEUR (SEUR) Markedsinformasjon

$ 631.19K
$ 631.19K

--
--

$ 631.19K
$ 631.19K

995.00K
995.00K

995,003.8666365609
995,003.8666365609

Nåværende markedsverdi på sEUR er $ 631.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SEUR er 995.00K, med en total tilgang på 995003.8666365609. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 631.19K.

sEUR (SEUR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på sEUR til USD ble $ -0.0054416796599273.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på sEUR til USD ble $ -0.1229740094.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på sEUR til USD ble $ -0.1531549076.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på sEUR til USD ble $ -0.0140094284630434.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0054416796599273-0.85%
30 dager$ -0.1229740094-19.38%
60 dager$ -0.1531549076-24.14%
90 dager$ -0.0140094284630434-2.16%

Hva er sEUR (SEUR)

Synth sEUR by Synthetix Tracks the price of EUR through price feeds supplied by an oracle.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

sEUR (SEUR) Ressurs

Offisiell nettside

sEUR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil sEUR (SEUR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine sEUR (SEUR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for sEUR.

Sjekk sEURprisprognosen nå!

SEUR til lokale valutaer

sEUR (SEUR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak sEUR (SEUR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SEUR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om sEUR (SEUR)

Hvor mye er sEUR (SEUR) verdt i dag?
Live SEUR prisen i USD er 0.634367 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SEUR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SEUR til USD er $ 0.634367. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for sEUR?
Markedsverdien for SEUR er $ 631.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SEUR?
Den sirkulerende forsyningen av SEUR er 995.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSEUR ?
SEUR oppnådde en ATH-pris på 1.86 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SEUR?
SEUR så en ATL-pris på 0.106881 USD.
Hva er handelsvolumet til SEUR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SEUR er -- USD.
Vil SEUR gå høyere i år?
SEUR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SEUR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:10:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.