sETH2 (SETH2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,408.15 24 timer høy $ 4,534.33 All Time High $ 4,906.62 Laveste pris $ 887.7 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.95% Prisendring (7D) -5.60%

sETH2 (SETH2) sanntidsprisen er $4,430.45. I løpet av de siste 24 timene har SETH2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,408.15 og et toppnivå på $ 4,534.33, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SETH2 er $ 4,906.62, mens den rekordlave prisen er $ 887.7.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SETH2 endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.95% over 24 timer og -5.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sETH2 (SETH2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.88M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.88M Opplagsforsyning 2.23K Total forsyning 2,230.321625327457

Nåværende markedsverdi på sETH2 er $ 9.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SETH2 er 2.23K, med en total tilgang på 2230.321625327457. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.88M.