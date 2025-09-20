sETH (SETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,255.85 24 timer høy $ 4,406.92 All Time High $ 4,876.35 Laveste pris $ 0.01254476 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.40% Prisendring (7D) -4.62%

sETH (SETH) sanntidsprisen er $4,291.62. I løpet av de siste 24 timene har SETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,255.85 og et toppnivå på $ 4,406.92, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SETH er $ 4,876.35, mens den rekordlave prisen er $ 0.01254476.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SETH endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.40% over 24 timer og -4.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sETH (SETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.64M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.64M Opplagsforsyning 11.58K Total forsyning 11,584.25414847524

Nåværende markedsverdi på sETH er $ 49.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SETH er 11.58K, med en total tilgang på 11584.25414847524. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.64M.