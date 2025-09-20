SENSUS (SENSUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01153489$ 0.01153489 $ 0.01153489 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.82% Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) -19.76% Prisendring (7D) -19.76%

SENSUS (SENSUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SENSUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SENSUS er $ 0.01153489, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SENSUS endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -19.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SENSUS (SENSUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 186.94K$ 186.94K $ 186.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 186.94K$ 186.94K $ 186.94K Opplagsforsyning 943.94M 943.94M 943.94M Total forsyning 943,937,494.015569 943,937,494.015569 943,937,494.015569

Nåværende markedsverdi på SENSUS er $ 186.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SENSUS er 943.94M, med en total tilgang på 943937494.015569. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 186.94K.