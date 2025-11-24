Hva er SENATE

SENATE (SENATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SENATE (SENATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 190.83K $ 190.83K $ 190.83K Total forsyning: $ 163.29M $ 163.29M $ 163.29M Sirkulerende forsyning: $ 137.53M $ 137.53M $ 137.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 226.57K $ 226.57K $ 226.57K All-time high: $ 5.85 $ 5.85 $ 5.85 All-Time Low: $ 0.00103497 $ 0.00103497 $ 0.00103497 Nåværende pris: $ 0.00138752 $ 0.00138752 $ 0.00138752 Lær mer om SENATE (SENATE) pris Kjøp SENATE nå!

SENATE (SENATE) Informasjon Offisiell nettside: https://sidusheroes.com/

SENATE (SENATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SENATE (SENATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SENATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SENATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SENATEs tokenomics, kan du utforske SENATE tokenets livepris!

SENATE prisforutsigelse Vil du vite hvor SENATE kan være på vei? Vår SENATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SENATE tokenets prisforutsigelse nå!

