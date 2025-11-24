SENATE pris i dag

Sanntids SENATE (SENATE) pris i dag er $ 0.00138752, med en 1.54% endring de siste 24 timene. Nåværende SENATE til USD konverteringssats er $ 0.00138752 per SENATE.

SENATE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 190,828, med en sirkulerende forsyning på 137.53M SENATE. I løpet av de siste 24 timene SENATE har den blitt handlet mellom $ 0.00135246(laveste) og $ 0.00140368 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.85, mens tidenes laveste notering var $ 0.00103497.

Kortsiktig har SENATE beveget seg -0.62% i løpet av den siste timen og -20.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SENATE (SENATE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 190.83K$ 190.83K $ 190.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 226.57K$ 226.57K $ 226.57K Opplagsforsyning 137.53M 137.53M 137.53M Total forsyning 163,287,975.308217 163,287,975.308217 163,287,975.308217

