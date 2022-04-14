SEDUX AI (SEDUX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SEDUX AI (SEDUX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SEDUX AI (SEDUX) Informasjon SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Offisiell nettside: https://sedux.live/ Teknisk dokument: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live Kjøp SEDUX nå!

SEDUX AI (SEDUX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SEDUX AI (SEDUX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.05K $ 42.05K $ 42.05K Total forsyning: $ 982.06M $ 982.06M $ 982.06M Sirkulerende forsyning: $ 965.28M $ 965.28M $ 965.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.78K $ 42.78K $ 42.78K All-time high: $ 0.00193357 $ 0.00193357 $ 0.00193357 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SEDUX AI (SEDUX) pris

SEDUX AI (SEDUX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SEDUX AI (SEDUX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SEDUX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SEDUX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SEDUXs tokenomics, kan du utforske SEDUX tokenets livepris!

