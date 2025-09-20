SEDUX AI (SEDUX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00193357 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -4.01% Prisendring (7D) -5.25%

SEDUX AI (SEDUX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SEDUX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEDUX er $ 0.00193357, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEDUX endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -4.01% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SEDUX AI (SEDUX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.42K Opplagsforsyning 965.28M Total forsyning 982,063,100.644778

Nåværende markedsverdi på SEDUX AI er $ 44.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SEDUX er 965.28M, med en total tilgang på 982063100.644778. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.42K.