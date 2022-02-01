Seba (SEBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Seba (SEBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Seba (SEBA) Informasjon SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT. Offisiell nettside: https://sebatoken.com/ Teknisk dokument: https://sebatoken.com/wp-content/uploads/2022/02/Sebatoken.pdf-3.pdf Kjøp SEBA nå!

Seba (SEBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Seba (SEBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 180.13K $ 180.13K $ 180.13K Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 230.94K $ 230.94K $ 230.94K All-time high: $ 0.00902776 $ 0.00902776 $ 0.00902776 All-Time Low: $ 0.0004689 $ 0.0004689 $ 0.0004689 Nåværende pris: $ 0.00092377 $ 0.00092377 $ 0.00092377 Lær mer om Seba (SEBA) pris

Seba (SEBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Seba (SEBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SEBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SEBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SEBAs tokenomics, kan du utforske SEBA tokenets livepris!

SEBA prisforutsigelse Vil du vite hvor SEBA kan være på vei? Vår SEBA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SEBA tokenets prisforutsigelse nå!

