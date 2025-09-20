Seba (SEBA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00902776$ 0.00902776 $ 0.00902776 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) +3.44% Prisendring (7D) +3.44%

Seba (SEBA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SEBA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEBA er $ 0.00902776, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEBA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og +3.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Seba (SEBA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 176.96K$ 176.96K $ 176.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 226.88K$ 226.88K $ 226.88K Opplagsforsyning 195.00M 195.00M 195.00M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Seba er $ 176.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SEBA er 195.00M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 226.88K.