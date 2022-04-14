Scrat (SCRAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scrat (SCRAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scrat (SCRAT) Informasjon $SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio. Offisiell nettside: https://scrat.meme/ Kjøp SCRAT nå!

Scrat (SCRAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scrat (SCRAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 150.29K $ 150.29K $ 150.29K Total forsyning: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Sirkulerende forsyning: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 150.29K $ 150.29K $ 150.29K All-time high: $ 0.771105 $ 0.771105 $ 0.771105 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00150324 $ 0.00150324 $ 0.00150324 Lær mer om Scrat (SCRAT) pris

Scrat (SCRAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scrat (SCRAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCRAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCRAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCRATs tokenomics, kan du utforske SCRAT tokenets livepris!

SCRAT prisforutsigelse Vil du vite hvor SCRAT kan være på vei? Vår SCRAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCRAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!