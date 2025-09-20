Scrat (SCRAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00159886 24 timer lav $ 0.00166318 24 timer høy All Time High $ 0.771105 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.56% Prisendring (1D) -2.21% Prisendring (7D) -2.27%

Scrat (SCRAT) sanntidsprisen er $0.00162628. I løpet av de siste 24 timene har SCRAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00159886 og et toppnivå på $ 0.00166318, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCRAT er $ 0.771105, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCRAT endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, -2.21% over 24 timer og -2.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scrat (SCRAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.86K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.86K Opplagsforsyning 99.98M Total forsyning 99,978,828.352244

Nåværende markedsverdi på Scrat er $ 161.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCRAT er 99.98M, med en total tilgang på 99978828.352244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.86K.