Dagens Scrat livepris er 0.00162628 USD. Spor prisoppdateringer for SCRAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCRAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SCRAT

SCRAT Prisinformasjon

SCRAT Offisiell nettside

SCRAT tokenomics

SCRAT Prisprognose

Scrat Pris (SCRAT)

1 SCRAT til USD livepris:

$0.00162628
-2.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Scrat (SCRAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:02:04 (UTC+8)

Scrat (SCRAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00159886
24 timer lav
$ 0.00166318
24 timer høy

$ 0.00159886
$ 0.00166318
$ 0.771105
$ 0
+0.56%

-2.21%

-2.27%

-2.27%

Scrat (SCRAT) sanntidsprisen er $0.00162628. I løpet av de siste 24 timene har SCRAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00159886 og et toppnivå på $ 0.00166318, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCRAT er $ 0.771105, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCRAT endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, -2.21% over 24 timer og -2.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scrat (SCRAT) Markedsinformasjon

$ 161.86K
--
$ 161.86K
99.98M
99,978,828.352244
Nåværende markedsverdi på Scrat er $ 161.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCRAT er 99.98M, med en total tilgang på 99978828.352244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.86K.

Scrat (SCRAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Scrat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Scrat til USD ble $ +0.0004542461.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Scrat til USD ble $ +0.0002931729.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Scrat til USD ble $ +0.0007384615228672479.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.21%
30 dager$ +0.0004542461+27.93%
60 dager$ +0.0002931729+18.03%
90 dager$ +0.0007384615228672479+83.18%

Hva er Scrat (SCRAT)

$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Scrat (SCRAT) Ressurs

Offisiell nettside

Scrat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scrat (SCRAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scrat (SCRAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scrat.

Sjekk Scratprisprognosen nå!

SCRAT til lokale valutaer

Scrat (SCRAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scrat (SCRAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCRAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Scrat (SCRAT)

Hvor mye er Scrat (SCRAT) verdt i dag?
Live SCRAT prisen i USD er 0.00162628 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCRAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCRAT til USD er $ 0.00162628. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Scrat?
Markedsverdien for SCRAT er $ 161.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCRAT?
Den sirkulerende forsyningen av SCRAT er 99.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCRAT ?
SCRAT oppnådde en ATH-pris på 0.771105 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCRAT?
SCRAT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SCRAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCRAT er -- USD.
Vil SCRAT gå høyere i år?
SCRAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCRAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:02:04 (UTC+8)

Scrat (SCRAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.