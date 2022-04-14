Scout Protocol Token (DEV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scout Protocol Token (DEV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scout Protocol Token (DEV) Informasjon Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space. Offisiell nettside: https://scoutgame.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71 Kjøp DEV nå!

Scout Protocol Token (DEV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scout Protocol Token (DEV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.40M $ 26.40M $ 26.40M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 894.30M $ 894.30M $ 894.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.52M $ 29.52M $ 29.52M All-time high: $ 0.04382039 $ 0.04382039 $ 0.04382039 All-Time Low: $ 0.02312087 $ 0.02312087 $ 0.02312087 Nåværende pris: $ 0.02892351 $ 0.02892351 $ 0.02892351 Lær mer om Scout Protocol Token (DEV) pris

Scout Protocol Token (DEV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scout Protocol Token (DEV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEVs tokenomics, kan du utforske DEV tokenets livepris!

DEV prisforutsigelse Vil du vite hvor DEV kan være på vei? Vår DEV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEV tokenets prisforutsigelse nå!

