Scout Protocol Token (DEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.03291705 24 timer høy $ 0.03545448 All Time High $ 0.04382039 Laveste pris $ 0.02312087 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -4.78% Prisendring (7D) -9.24%

Scout Protocol Token (DEV) sanntidsprisen er $0.03372555. I løpet av de siste 24 timene har DEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03291705 og et toppnivå på $ 0.03545448, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEV er $ 0.04382039, mens den rekordlave prisen er $ 0.02312087.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEV endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -4.78% over 24 timer og -9.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scout Protocol Token (DEV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.15M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.71M Opplagsforsyning 894.30M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Scout Protocol Token er $ 30.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEV er 894.30M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.71M.