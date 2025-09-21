Scout Protocol Token (DEV)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Scout Protocol Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Scout Protocol Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Scout Protocol Token (DEV) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Scout Protocol Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.032854 i 2025. Scout Protocol Token (DEV) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Scout Protocol Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.034497 i 2026. Scout Protocol Token (DEV) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEV for 2027 $ 0.036222 med en 10.25% vekstrate. Scout Protocol Token (DEV) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEV for 2028 $ 0.038033 med en 15.76% vekstrate. Scout Protocol Token (DEV) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEV for 2029 $ 0.039935 med en 21.55% vekstrate. Scout Protocol Token (DEV) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEV for 2030 $ 0.041931 med en 27.63% vekstrate. Scout Protocol Token (DEV) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Scout Protocol Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.068302. Scout Protocol Token (DEV) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Scout Protocol Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.111257. År Pris Vekst 2025 $ 0.032854 0.00%

2026 $ 0.034497 5.00%

2027 $ 0.036222 10.25%

2028 $ 0.038033 15.76%

2029 $ 0.039935 21.55%

2030 $ 0.041931 27.63%

2031 $ 0.044028 34.01%

2032 $ 0.046229 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.048541 47.75%

2034 $ 0.050968 55.13%

2035 $ 0.053516 62.89%

2036 $ 0.056192 71.03%

2037 $ 0.059002 79.59%

2038 $ 0.061952 88.56%

2039 $ 0.065050 97.99%

2040 $ 0.068302 107.89% Vis mer Kortsiktig Scout Protocol Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.032854 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.032859 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.032886 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.032989 0.41% Scout Protocol Token (DEV) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DEV September 21, 2025(I dag) er $0.032854 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Scout Protocol Token (DEV) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DEV, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.032859 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Scout Protocol Token (DEV) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DEV, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.032886 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Scout Protocol Token (DEV) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DEV $0.032989 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Scout Protocol Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 29.38M$ 29.38M $ 29.38M Opplagsforsyning 894.30M 894.30M 894.30M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DEV-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DEV en sirkulerende forsyning på 894.30M og total markedsverdi på $ 29.38M.

Scout Protocol Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Scout Protocol Token direktepris, er gjeldende pris for Scout Protocol Token 0.032854USD. Den sirkulerende forsyningen av Scout Protocol Token(DEV) er 894.30M DEV , som gir den en markedsverdi på $29,378,547 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.59% $ -0.000197 $ 0.033869 $ 0.032185

7 dager -10.22% $ -0.003360 $ 0.037730 $ 0.032223

30 dager -9.92% $ -0.003261 $ 0.037730 $ 0.032223 24-timers ytelse De siste 24 timene har Scout Protocol Token vist en prisbevegelse på $-0.000197 , noe som gjenspeiler en -0.59% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Scout Protocol Token handlet på en topp på $0.037730 og en bunn på $0.032223 . Det så en prisendring på -10.22% . Denne nylige trenden viser potensialet til DEV for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Scout Protocol Token opplevd en -9.92% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003261 av dens verdi. Dette indikerer at DEV kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Scout Protocol Token (DEV) prisforutsigelsesmodul? Scout Protocol Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DEV basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Scout Protocol Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DEV, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Scout Protocol Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DEV. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DEV for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Scout Protocol Token.

Hvorfor er DEV-prisforutsigelse viktig?

DEV-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DEV nå? I følge dine forutsigelser vil DEV oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DEV neste måned? I følge Scout Protocol Token (DEV)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DEV-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DEV koste i 2026? Prisen på 1 Scout Protocol Token (DEV) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DEV øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DEV i 2027? Scout Protocol Token (DEV) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DEV innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DEV i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Scout Protocol Token (DEV) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DEV i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Scout Protocol Token (DEV) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DEV koste i 2030? Prisen på 1 Scout Protocol Token (DEV) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DEV øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DEV i 2040? Scout Protocol Token (DEV) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DEV innen 2040. Registrer deg nå