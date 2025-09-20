Dagens SCHNITZEL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SNTZL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNTZL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SCHNITZEL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SNTZL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNTZL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SNTZL

SNTZL Prisinformasjon

SNTZL Offisiell nettside

SNTZL tokenomics

SNTZL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SCHNITZEL Logo

SCHNITZEL Pris (SNTZL)

Ikke oppført

1 SNTZL til USD livepris:

$0.00012609
$0.00012609$0.00012609
-0.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SCHNITZEL (SNTZL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:01:37 (UTC+8)

SCHNITZEL (SNTZL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-0.99%

-10.15%

-10.15%

SCHNITZEL (SNTZL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SNTZL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNTZL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNTZL endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.99% over 24 timer og -10.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SCHNITZEL (SNTZL) Markedsinformasjon

$ 76.08K
$ 76.08K$ 76.08K

--
----

$ 116.42K
$ 116.42K$ 116.42K

603.36M
603.36M 603.36M

923,360,114.93
923,360,114.93 923,360,114.93

Nåværende markedsverdi på SCHNITZEL er $ 76.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNTZL er 603.36M, med en total tilgang på 923360114.93. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.42K.

SCHNITZEL (SNTZL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SCHNITZEL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SCHNITZEL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SCHNITZEL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SCHNITZEL til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.99%
30 dager$ 0+46.43%
60 dager$ 0+15.20%
90 dager$ 0--

Hva er SCHNITZEL (SNTZL)

Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SCHNITZEL (SNTZL) Ressurs

Offisiell nettside

SCHNITZEL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SCHNITZEL (SNTZL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SCHNITZEL (SNTZL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SCHNITZEL.

Sjekk SCHNITZELprisprognosen nå!

SNTZL til lokale valutaer

SCHNITZEL (SNTZL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SCHNITZEL (SNTZL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNTZL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SCHNITZEL (SNTZL)

Hvor mye er SCHNITZEL (SNTZL) verdt i dag?
Live SNTZL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SNTZL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SNTZL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SCHNITZEL?
Markedsverdien for SNTZL er $ 76.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SNTZL?
Den sirkulerende forsyningen av SNTZL er 603.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNTZL ?
SNTZL oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SNTZL?
SNTZL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SNTZL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNTZL er -- USD.
Vil SNTZL gå høyere i år?
SNTZL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNTZL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:01:37 (UTC+8)

SCHNITZEL (SNTZL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.