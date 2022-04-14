SCHNITZEL (SNTZL) tokenomics
SCHNITZEL (SNTZL) Informasjon
Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum.
Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity.
Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.
SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SCHNITZEL (SNTZL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
SCHNITZEL (SNTZL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak SCHNITZEL (SNTZL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SNTZL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SNTZL tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SNTZLs tokenomics, kan du utforske SNTZL tokenets livepris!
SNTZL prisforutsigelse
Vil du vite hvor SNTZL kan være på vei? Vår SNTZL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.