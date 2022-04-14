SCHNITZEL (SNTZL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SCHNITZEL (SNTZL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SCHNITZEL (SNTZL) Informasjon Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum. Offisiell nettside: https://schnitzel.meme Kjøp SNTZL nå!

SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SCHNITZEL (SNTZL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.02K $ 71.02K $ 71.02K Total forsyning: $ 923.36M $ 923.36M $ 923.36M Sirkulerende forsyning: $ 603.36M $ 603.36M $ 603.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.69K $ 108.69K $ 108.69K All-time high: $ 0.00026368 $ 0.00026368 $ 0.00026368 All-Time Low: $ 0.00008428 $ 0.00008428 $ 0.00008428 Nåværende pris: $ 0.00011771 $ 0.00011771 $ 0.00011771 Lær mer om SCHNITZEL (SNTZL) pris

SCHNITZEL (SNTZL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SCHNITZEL (SNTZL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNTZL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNTZL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNTZLs tokenomics, kan du utforske SNTZL tokenets livepris!

SNTZL prisforutsigelse Vil du vite hvor SNTZL kan være på vei? Vår SNTZL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNTZL tokenets prisforutsigelse nå!

