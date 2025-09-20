scan meme (SCAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00122353$ 0.00122353 $ 0.00122353 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.16% Prisendring (1D) -2.11% Prisendring (7D) +0.02% Prisendring (7D) +0.02%

scan meme (SCAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SCAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCAN er $ 0.00122353, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCAN endret seg med -1.16% i løpet av den siste timen, -2.11% over 24 timer og +0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

scan meme (SCAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Opplagsforsyning 972.10M 972.10M 972.10M Total forsyning 999,928,146.986113 999,928,146.986113 999,928,146.986113

Nåværende markedsverdi på scan meme er $ 10.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCAN er 972.10M, med en total tilgang på 999928146.986113. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.09K.