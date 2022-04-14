scan meme (SCAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i scan meme (SCAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

scan meme (SCAN) Informasjon Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle. Offisiell nettside: https://scanmemes.net/

scan meme (SCAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for scan meme (SCAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.93K $ 9.93K $ 9.93K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 972.10M $ 972.10M $ 972.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K All-time high: $ 0.00122353 $ 0.00122353 $ 0.00122353 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om scan meme (SCAN) pris

scan meme (SCAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak scan meme (SCAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCANs tokenomics, kan du utforske SCAN tokenets livepris!

SCAN prisforutsigelse Vil du vite hvor SCAN kan være på vei? Vår SCAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCAN tokenets prisforutsigelse nå!

