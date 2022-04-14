SaTT (SATT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SaTT (SATT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SaTT (SATT) Informasjon SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain. Offisiell nettside: http://www.satt-token.com/ Teknisk dokument: https://www.atayen.us/satt/files/ico_satt_en.pdf Kjøp SATT nå!

SaTT (SATT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SaTT (SATT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.96K $ 56.96K $ 56.96K Total forsyning: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 268.08K $ 268.08K $ 268.08K All-time high: $ 0.00455341 $ 0.00455341 $ 0.00455341 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SaTT (SATT) pris

SaTT (SATT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SaTT (SATT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SATT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SATT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SATTs tokenomics, kan du utforske SATT tokenets livepris!

SATT prisforutsigelse Vil du vite hvor SATT kan være på vei? Vår SATT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SATT tokenets prisforutsigelse nå!

