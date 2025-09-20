SaTT (SATT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00455341$ 0.00455341 $ 0.00455341 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +145.61% Prisendring (7D) +116.99% Prisendring (7D) +116.99%

SaTT (SATT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SATT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SATT er $ 0.00455341, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SATT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +145.61% over 24 timer og +116.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SaTT (SATT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 119.02K$ 119.02K $ 119.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 560.13K$ 560.13K $ 560.13K Opplagsforsyning 4.25B 4.25B 4.25B Total forsyning 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SaTT er $ 119.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SATT er 4.25B, med en total tilgang på 20000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 560.13K.