Satori Network (SATORI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.550142 24 timer lav $ 0.870254 24 timer høy All Time High $ 103.8 Laveste pris $ 0.280069 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +1.48% Prisendring (7D) -37.83%

Satori Network (SATORI) sanntidsprisen er $0.690248. I løpet av de siste 24 timene har SATORI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.550142 og et toppnivå på $ 0.870254, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SATORI er $ 103.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.280069.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SATORI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +1.48% over 24 timer og -37.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Satori Network (SATORI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 414.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 448.66K Opplagsforsyning 601.19K Total forsyning 650,000.0

Nåværende markedsverdi på Satori Network er $ 414.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SATORI er 601.19K, med en total tilgang på 650000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 448.66K.