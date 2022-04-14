Satori Network (SATORI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Satori Network (SATORI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Satori Network (SATORI) Informasjon Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. "Satori" is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one's true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can't we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.

Satori Network (SATORI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Satori Network (SATORI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 332.33K $ 332.33K $ 332.33K Total forsyning: $ 650.00K $ 650.00K $ 650.00K Sirkulerende forsyning: $ 603.93K $ 603.93K $ 603.93K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 357.68K $ 357.68K $ 357.68K All-time high: $ 103.8 $ 103.8 $ 103.8 All-Time Low: $ 0.280069 $ 0.280069 $ 0.280069 Nåværende pris: $ 0.550306 $ 0.550306 $ 0.550306 Lær mer om Satori Network (SATORI) pris

Satori Network (SATORI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Satori Network (SATORI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SATORI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SATORI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

