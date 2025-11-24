Satfi pris i dag

Sanntids Satfi ($SATFI) pris i dag er $ 0.00178623, med en 3.09% endring de siste 24 timene. Nåværende $SATFI til USD konverteringssats er $ 0.00178623 per $SATFI.

Satfi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 178,843, med en sirkulerende forsyning på 100.00M $SATFI. I løpet av de siste 24 timene $SATFI har den blitt handlet mellom $ 0.00172686(laveste) og $ 0.00180598 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0183037, mens tidenes laveste notering var $ 0.00159728.

Kortsiktig har $SATFI beveget seg -1.09% i løpet av den siste timen og -5.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Satfi ($SATFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 178.84K$ 178.84K $ 178.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 178.84K$ 178.84K $ 178.84K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Satfi er $ 178.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SATFI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 178.84K.